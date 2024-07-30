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Россельхозбанк восстановил работу карт UnionPay за рубежом

Российский сельскохозяйственный банк возобновил полноценную работу карт UnionPay за рубежом. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на представителей финансовой организации.

Россияне вновь получили способ оплаты покупок за рубежом
© РИА Новости

В РСХБ заявили, что отозвали предупреждение клиентам о необходимости срочно снять наличные или совершить покупки.

«Транзакции по картам UnionPay успешно проходят более чем в 70 странах на четырех континентах», — отметили в банке.

По информации финансовой организации, сезонный спрос на карты китайской платежной системы сохраняется. В РСХБ продолжают поступать новые заявки на оформление, а срок выдачи карты составляет до двух рабочих дней.

17 июля, банк уведомил о приостановке снятия наличных с карт UnionPay за границей. Тогда в РСХБ подчеркнули, что до этого момента оплата была доступна примерно в 70 странах мира, включая европейские государства, однако после указанной даты с транзакциями могли возникнуть сложности.

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