Бакальчук подала в суд на мужа

Предприниматель Татьяна Бакальчук, основной владелец Wildberries, рассказала в своем Telegram-канале, что подала в суд иск о расторжении брака.

Во вторник, 30 июля, в СМИ появились публикации о том, что бизнесмен подала в суд заявление, предметом которого «являются требования, вытекающие из семейных правоотношений».

«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом [Бакальчуком]», — подчеркнула сооснователь компании.



Домен Wildberries передали совместной с Russ компании в целях безопасности

Ранее в пресс-службе московских судов сообщили, что решение о принятии искового заявления к производству пока не принято.