ФАС возбудила дело против Альфа-Банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-Банка по признакам нарушения закона о рекламе.

Гражданин пожаловался ФАС на рекламу Альфа-Банка, которая распространялась в эфире федеральных телеканалов.

«В рекламе содержались следующие утверждения: “А бывает так, что ждешь просто удобный офис, а получаешь лучший. Альфа-Банк в каждом офисе — лучший банк”. Объективные критерии сравнения банка были указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Такая подача информации не позволяла потребителям ознакомиться с данными сноски», — говорится в сообщении службы.



Такие действия банка, как считают в ФАС, могут вводить потребителей в заблуждение. Против кредитной организации возбудили дело, в случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности.

ФАС также отметила, что общая сумма штрафов, наложенных на Альфа-Банк с начала 2023 года, составила 20 174 000 рублей.