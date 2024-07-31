Иностранные банки смогут открывать филиалы в России

В России был принят закон, предполагающий, что иностранные банки могут с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России, но не более одного, пишет РИА Новости.

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Согласно пояснительной записке, для развития системы международных расчетов будут созданы благоприятные условия. Кроме того, благодаря нововведению иностранные инвестиции будут привлекаться в экономику РФ. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, на рынок должны прийти банки из дружественных стран. При этом ограничений для недружественных стран нет.

«Закон разрешает иностранному банку открыть один филиал на территории РФ. Причем такому филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов», - говорится в публикации.



У филиалов будет возможность прибегать к операциям по инкассации, осуществлять покупку и продажу валюты, совершать денежные переводы, а также открывать и вести счета, переводить средства по ним.

Ранее сообщалось, что, по данным Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», Сбер возглавил рейтинг банков по прибыльности по итогам первого полугодия 2024 году. Объем его прибыли за первые шесть месяцев достиг 942 миллиарда рублей.