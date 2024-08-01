В Татарстане запустили производство автокомпонентов для грузовиков благодаря ФРП

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Автоматизированный участок литейного производства по выпуску автокомпонентов для грузовых автомобилей запустили в Татарстане при помощи займа Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"НПО "Ростар" запустило в Набережных Челнах автоматизированный участок литейного производства полного цикла по выпуску автокомпонентов для грузовых автомобилей. Компания планирует нарастить долю в своем сегменте рынка в 1,5 раза - до 20%", - говорится в сообщении.

Инвестиции превысили 100 млн рублей, из них 57,4 млн рублей предоставил ФРП, а 24,6 млн рублей - Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.

Объем производства после выхода на проектную мощность составит 2,4 тыс. тонн продукции в год. В рамках проекта налажен выпуск деталей тормозной подвески и рычагов рулевого управления грузовых автомобилей - различных типов кронштейнов, а также башмаков и накладок рессор.

По оценкам компании, доля импортных автокомпонентов подвески и рулевого управления на российском рынке в сегменте грузового транспорта составляет порядка 80%. Благодаря запуску автоматизированного литейного участка удалось заменить покупное сырье (отливки) на собственное. Кроме того, большая часть материалов и сырья, используемых при производстве автокомпонентов, - отечественные.

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию. Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.