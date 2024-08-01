Размещение логотипов магазинов на дорожных знаках предлагают запретить

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить размещать на знаках дорожного движения логотипы магазинов и предприятий. В частности, прописывается, что на знаке, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, нельзя размещать название товаров, организаций и мероприятий, а также сведения о результатах интеллектуальной деятельности. Как уточняет «Парламентская газета», на названия вокзалов и аэропортов, отелей и гостиниц, объектов туризма и спорта такой запрет распространяться не будет. Отмечу, что сейчас действует законодательный запрет на размещение рекламы на дорожных знаках. При этом на желтых табличках под информационными знаками, согласно ГОСТу, может быть размещена информация, не относящаяся к рекламе, например, о ближайшем торговом центре, стоянке, ресторане или отеле.