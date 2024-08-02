Глава Samsung рассердился на мобильное подразделение компании

Председатель Samsung Electronics Ли Джэ Ëн потребовал провести полную переоценку работы подразделения мобильных устройств, сообщает AjuNews со ссылкой на представителя корпорации. Ли готовится принять меры в отношении персонала Samsung, включая главу группы подразделения MX, которое отвечает за мобильные устройства и аксессуары.

Председатель Ли выступил, когда разногласия по поводу плагиата дизайна и качества Apple возникли в связи с серией Buds 3 и Galaxy Watch 7, выпущенными в прошлом месяце <...> Нынешняя внутренняя атмосфера не очень хорошая, — сказал представитель Samsung.



Он отметил: Ли хорошо известен в Samsung своим «мягким нравом», однако очень сильно рассердился из-за того, что счел копированием дизайна AirPods и Apple Watch Ultra, — на это ранее указали и пользователи, и зарубежные СМИ. Ли напомнил: Samsung также пришлось столкнуться с проблемами качества Galaxy Buds 3 Pro, что вынудило компанию отложить выпуск своих новых наушников. В связи с этим председатель компании готовит Samsung к кадровым перестановкам.

Ранее стало известно, что китайский производитель электроники Xiaomi запустил новую «темную фабрику», которая будет производить смартфоны без участия человека, сообщил гендиректор корпорации Лэй Цзюнь. Как заявили на странице Xiaomi в Weibo, планируется, что фабрика будет собирать одно устройство в секунду.