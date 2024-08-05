Скандальный индийский миллиардер решил судьбу своего бизнеса

Скандальный индийский миллиардер Гаутам Адани решил передать управление бизнесом наследникам. Об этом 62-летний предприниматель, чье состояние оценивается в 100,7 миллиарда долларов, рассказал в интервью Bloomberg.

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Речь идет об основаной бизнесменом финансово-промышленной группе компаний Adani Group, общая рыночная капитализация которой — более 200 миллиардов долларов. Гуатам Адани планирует отойти от дел, когда ему исполнится 70 лет. Миллиардер подчеркнул важность преемственности для устойчивости бизнеса и объяснил, что остановил выбор на следующем поколении своей семьи, «так как переход к новому руководству должен быть органичным, постепенным и очень систематичным».

По данным агентства, после завершения передачи власти равными бенефициарами семейного бизнеса станут сыновья Адани Каран и Джит, а также его племянники Пранав и Сагар. Сыновья миллиардера являются наиболее вероятными кандидатами на пост главы промышленного концернна, управляющего портами и аэропортами, производством электроэнергии и добычей полезных ископаемых. В настоящее время управляющим директором Adani Ports является старший сын Гаутама Адани Каран, Джит управляет Adani Airports. Их двоюродные браться Пранав и Сагар руководят Adani Enterprises и Adani Green Energy соответственно.

Скандал с Adani Group разразился в январе 2023 года после публикации инвестиционно-исследовательской группой Hindenburg Research отчета с критикой положения дел в холдинге. Аналитики нашли признаки сомнительных практик, финансовых махинаций и «наглого манипулирования акциями» в деятельности компаний Адани. После этого стоимость компаний, входящих в группу, упала более чем на 100 миллиардов долларов, а сам Адани потерял статус самого богатого человека в Азии.