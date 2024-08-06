Суд арестовал счета H&M в России

Суд принял решение нанести арест на счета H&M. Бренд, покинувший ранее российский рынок, накопил многомиллионные долги, пишет Shot.

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В настоящее время российские приставы пытаются взыскать задолженность компании, говорится в публикации. По данным Telegram-канала, суд открыл исполнительное производство в отношении ООО «Эйч энд эм», под которым работала шведская сеть магазинов одежды и товаров для дома.

Как сообщается, сейчас сумма долг бренда составляет 76 миллионов рублей. Счета арестованы в качестве обеспечительных мер.

Руководство H&M приняло решение об уходе фирмы из России летом 2022 года. В общей сложности в стране насчитывалось 150 магазинов, они в итоге закрылись. Процесс ликвидации российского юрлица запустили лишь 17 июня этого года.

Ранее агентство Reuters сообщило, что немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss продал свой российский бизнес оптовому партнеру Stockmann за неназванную сумму.