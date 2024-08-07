Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сняла претензии к Wildberries, сообщив, что маркетплейс исполнил все предписания, которые ведомство выдало компании 9 апреля. Об этом говорится на сайте службы.

Речь идет о предупреждении, которое ФАС сделала компании в связи с условиями договоров для продавцов. Теперь в оферте отражен исчерпывающий перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и одностороннего расторжения договора.

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Также детализирована процедура приемки товаров и введена система фиксации тарифов. Кроме того, маркетплейс отменил штрафы за взлом личного кабинета и запрет на размещение продавцами своей контактной информации. Помимо этого, в Wildberries разработали критерии недобросовестных действий продавцов, которые могут быть основанием для приостановки выплат по договору, и установлен фиксированный срок приостановки выплаты продавцам без возможности продления договора.

9 апреля в ФАС вынесли предупреждение маркетплейсу Wildberries из-за нарушений в работе с продавцами. Речь идет о навязывании невыгодных условий договора, сообщается на сайте ведомства. Служба отметила, что компания часто меняет тарифы на логистические услуги и хранение товаров. Кроме того, Wildberries не были определены условия наложения штрафных санкций на продавцов за взлом третьими лицами их личных кабинетов.