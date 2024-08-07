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Первая грузовая компания может перейти в управление ВТБ

У крупнейшего железнодорожного оператора в России — Первой грузовой компании (ПГК) — наметилась смена руководства. Должности гендиректора и председателя совета директоров займут выходцы из структур РЖД, пишут РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на транспортном рынке. Также собеседники изданий утверждают, что в ближайшее время может измениться и владелец ПГК — ее в управление забирает ВТБ. В ПГК и ВТБ не прокомментировали эту информацию.

В Первой грузовой компании может измениться владелец
© ТАСС

В ПГК произошли изменения совсем недавно: в конце 2023 года компания перешла от структур Владимира Лисина к компании «Аврора Инвест». Собственники организации не раскрываются, но ее, как пишут РБК и «Коммерсантъ», связывают с братьями Тимуром и Русланом Бабаевыми, сыновьями бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева и совладельцами «Вектор Рейл», владеющего оператором перевозок сжиженных углеводородных газов «СГ-Транс».

Руслан Бабаев возглавлял ПГК с ноября 2023 года. Теперь, по данным РБК, новым гендиректором компании станет Олег Романов — ранее он работал в Федеральной грузовой компании, структуре РЖД. Председателем совета директоров ПГК будет назначен бывший вице-президент РЖД Анатолий Краснощек.

После обновления топ-менеджмента собственником ПГК могут стать структуры ВТБ, пишут издания. Reuters в ноябре 2023 года писало , что прошлогодняя сделка по покупке ПГК обошлась примерно в 200 млрд рублей (часть средств была предоставлена покупателю ВТБ). Источники «Коммерсанта» оценивали эту сделку в приблизительно в 220 млрд рублей, но некоторые оценки были выше. Согласно бухгалтерской отчетности «Аврора Инвест», в 2023 году эта компания потратила на покупку акций или долей 243 млрд рублей и получила сопоставимую сумму в виде кредитов и займов.

Два собеседника «Коммерсанта» объясняют смену владельца ПГК несовпадением ситуации в компании с обещаниями, данными сторонам сделки и кредиторам, в том числе ВТБ, при ее организации в 2023 году. У ПГК формально низкая долговая нагрузка с уровнем долг/EBITDA менее 1. Но в 2023 году компания выпустила независимую финансовую гарантию в адрес кредитора материнской компании в качестве обеспечения ее долгосрочных кредитных обязательств. В отчетности ПГК отмечается, что она предоставила ряд обеспечений по обязательствам, и эта финансовая гарантия является существенной для общества, но не превышает величину его активов.

Компании
Олег Романов
Анатолий Краснощек
Салман Бабаев
Владимир Лисин
Тимур Бабаев
Руслан Бабаев
Коммерсант
Первая грузовая компания
Банк ВТБ
РЖД