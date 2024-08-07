В Первой грузовой компании может измениться владелец

У крупнейшего железнодорожного оператора в России — Первой грузовой компании (ПГК) — наметилась смена руководства. Должности гендиректора и председателя совета директоров займут выходцы из структур РЖД, пишут РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на транспортном рынке. Также собеседники изданий утверждают, что в ближайшее время может измениться и владелец ПГК — ее в управление забирает ВТБ. В ПГК и ВТБ не прокомментировали эту информацию.

В ПГК произошли изменения совсем недавно: в конце 2023 года компания перешла от структур Владимира Лисина к компании «Аврора Инвест». Собственники организации не раскрываются, но ее, как пишут РБК и «Коммерсантъ», связывают с братьями Тимуром и Русланом Бабаевыми, сыновьями бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева и совладельцами «Вектор Рейл», владеющего оператором перевозок сжиженных углеводородных газов «СГ-Транс».

Руслан Бабаев возглавлял ПГК с ноября 2023 года. Теперь, по данным РБК, новым гендиректором компании станет Олег Романов — ранее он работал в Федеральной грузовой компании, структуре РЖД. Председателем совета директоров ПГК будет назначен бывший вице-президент РЖД Анатолий Краснощек.

После обновления топ-менеджмента собственником ПГК могут стать структуры ВТБ, пишут издания. Reuters в ноябре 2023 года писало , что прошлогодняя сделка по покупке ПГК обошлась примерно в 200 млрд рублей (часть средств была предоставлена покупателю ВТБ). Источники «Коммерсанта» оценивали эту сделку в приблизительно в 220 млрд рублей, но некоторые оценки были выше. Согласно бухгалтерской отчетности «Аврора Инвест», в 2023 году эта компания потратила на покупку акций или долей 243 млрд рублей и получила сопоставимую сумму в виде кредитов и займов.

Два собеседника «Коммерсанта» объясняют смену владельца ПГК несовпадением ситуации в компании с обещаниями, данными сторонам сделки и кредиторам, в том числе ВТБ, при ее организации в 2023 году. У ПГК формально низкая долговая нагрузка с уровнем долг/EBITDA менее 1. Но в 2023 году компания выпустила независимую финансовую гарантию в адрес кредитора материнской компании в качестве обеспечения ее долгосрочных кредитных обязательств. В отчетности ПГК отмечается, что она предоставила ряд обеспечений по обязательствам, и эта финансовая гарантия является существенной для общества, но не превышает величину его активов.