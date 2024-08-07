Christian Dior вновь регистрирует свои бренды в России

Компания Christian Dior приняла решение о регистрации товарных знаков в России. Она подала в Роспатент несколько заявок, пишет Агентство городских новостей «Москва».

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Речь идет о товарных знаках Dior, Dioramour и Gem Dior, а также логотипе со стилизованным изображением букв C и D. Отмечается, что их регистрируют по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №9, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28 и 35. Так, под этими брендами компания сможет производить и продавать, в частности, одежду, головные уборы, обувь, игрушки для детей. Кроме того, бренд сможет устраивать показы мод в рекламных целях.

Заявки на регистрацию брендов были поданы французской компанией «Кристиан Диор Кутюр», которая расположена в Париже по адресу: Авеню Монтень, 30, следует из данных Роспатента. В 2022 году компания решила приостановить операционную деятельность на рынке РФ.

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Ранее сообщалось, что, по данным IBC Real Estate, 73% зарубежных люксовых брендов остались в России. Более половины из оставшихся в России компаний прекратили поставлять новые коллекции. Речь идет о Gucci, Loro Piana, Kenzo, Rolex, Givenchy, Alexander McQueen и других. 46% представителей тяжелого люкса из оставшихся на российском рынке продолжают возить актуальный ассортимент.