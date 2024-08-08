В России Google лишится серверов в случае неуплаты 10 млрд рублей

Издание «Компьютерра» сообщило со ссылкой на конкурсного управляющего OOO «Гугл» Валерия Таляровского о том, что если головная компания не выплатит долг в 10 млрд рублей, то может лишиться имущества, в том числе серверов.

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По словам Таляровского, взыскать с головной компании 10 млрд, учитывая, что это американская корпорация, будет затруднительно. Google может продолжать судиться и не выплачивать долг, потому что это незначительная сумма для компании такого размаха. Но если требование России будет мешать бизнесу американской корпорации, тогда долг, возможно, будет погашен.

При этом российские серверы Google, которые обеспечивают работу YouTube, очевидно, и поисковый системы и других сервисов компании могут быть изъяты в счёт долга. Таляровский, говоря о серверах, отметил, что «не ясно на каком основании и где они находятся».