Названы компании, где курьеры зарабатывают больше всего

В России средняя зарплата курьеров составила 110 тыс. руб., при этом больше всех получают доставщики на личных автомобилях в сервисах «Купер», «Перекресток Впрок» и Ozon Fresh. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Headhunter.

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Согласно результатам анализа, лидером по уровню оплаты труда курьеров стала компания «Купер» (ранее — «Сбермаркет»). Здесь работники могут претендовать на зарплату в размере до 202 тыс. руб.

На втором месте, по данным HH.ru, расположился «Перекресток Впрок». Курьерам компании платят до 200 тыс. руб. до вычета налогов. Ежедневный доход, согласно исследованию, составляет от 10 тыс. руб. Однако для такого уровня оплаты курьеру необходим собственный грузовой автомобиль.

Тройку лидеров замкнул Ozon Fresh, где авто-курьерам платят от 150 до 270 тыс. руб. до вычета налогов, следует из анализа. В компанию также могут устроиться доставщики на электровелосипеде. В этом случае их зарплата составит от 120 тыс. до 170 тыс. руб.

До этого RT сообщал, что большинство жителей России считают профессию учителя одной из самых недооцененных в стране – об этом заявили 19% участников соответствующего опроса. Еще по 14% респондентов включили в этот список врачей и медсестер.