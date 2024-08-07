Freedom Holding Corp. провел кросс-листинг на бирже AIX

Freedom Holding Corp. в конце июля провел кросс-листинг: простые акции компании вошли в официальный котировальный список биржи Astana International Exchange (AIX).

Долевые ценные бумаги холдинга начали обращаться на площадке AIX под тикером FRHC, операции с которым проводятся в долларах США. Это означает, что юридически акции Freedom, представленные на американской бирже NASDAQ, стали полностью равноценны бумагам, торгуемым в Астане.

Кросс-листинг был проведен в рамках стратегии развития холдинга и реализации курса на предоставление максимально широких рыночных возможностей его клиентам, в том числе розничным инвесторам в Казахстане. Кроме того, он стал шагом на пути развития фондового рынка республики и усиления ее международных позиций.

Астанинская международная биржа (AIX), основанная в 2017 году как платформа для интеграции с международными рынками ценных бумаг, работает в соответствии с принципами английского права.

Это одна из двух фондовых площадок страны наряду с Казахстанской фондовой биржей (KASE). В числе акционеров AIX — Фонд Шелкового пути, Международный финансовый центр Астана (МФЦА), Шанхайская биржа, а также NASDAQ, на которой акции FRHC торгуются с октября 2019 года.

Наряду с ценными бумагами Freedom Holding на астанинской фондовой площадке представлен обширный перечень активов: биржевые фонды (ETF) и ноты, акции и облигации (в том числе в юанях), исламские финансовые инструменты, депозитарные расписки.

В первом полугодии 2024-го торговые обороты на AIX выросли впятеро в сопоставлении год к году — с $707 млн.

Листинг на этой площадке также имеют такие ведущие эмитенты Казахстана, как Halyk Bank, Air Astana, Kaspi.kz, КазМунайГаз, KEGOC, Казатомпром и ряд других компаний. Часть ценных бумаг этих компаний разместил Freedom Finance Global.