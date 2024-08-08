Объем транспортировки нефти по ВСТО-2 превысил 400 миллионов тонн

Компания "Транснефть - Дальний Восток" обеспечивает транспортировку нефти в стратегически важном восточном направлении. Одно из самых молодых предприятий в системе ПАО "Транснефть" было создано 15 лет назад для обеспечения энергетической безопасности ДФО.

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Поставки без сбоев

Основанная 30 июля 2009 года компания стала заказчиком строительства, а впоследствии эксплуатирующей организацией второй очереди нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2). Все эти годы дальневосточная дочка "Транснефти" обеспечивает безаварийную транспортировку нефти на участке магистрального нефтепровода от НПС-21 (Сковородино, Амурская область) до нефтепорта "Козьмино" (Приморский край). Сырье бесперебойно поставляется на Хабаровский (ХНПЗ) и Комсомольский (КНПЗ) нефтеперерабатывающие заводы, а также идет на экспорт. На текущий момент потребителям направлено более 400 миллионов тонн нефти сибирских месторождений сорта ВСТО (ESPO).

По трубам большого диаметра сырье транспортируется с помощью нефтеперекачивающих станций (НПС), которые поддерживают нормативное давление в системе. В зоне ответственности ООО "Транснефть - Дальний Восток" - 15 НПС.

Главный показатель эффективности деятельности предприятия - отсутствие нештатных ситуаций. В 2023 году "Транснефть - Дальний Восток" успешно прошла шесть проверок Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В 2024-м компания признана лидером в области промышленной безопасности среди организаций системы ПАО "Транснефть".

Для совершенствования навыков работников "Транснефть - Дальний Восток" регулярно проводит учебно-тренировочные занятия, в которых ежегодно участвуют более тысячи сотрудников, спецтехника и флот предприятия.

Технологичные перспективы

Для дальнейшего повышения эксплуатационной надежности нефтетранспортной магистрали "Транснефть - Дальний Восток" реализует несколько проектов по развитию инфраструктуры нефтепровода. В декабре 2023 года компания ввела в промышленную эксплуатацию два новых высокотехнологичных резервуара объемом 50 тысяч кубометров каждый в Хабаровском крае. Особенность конструкций - плавающая крыша, которая поднимается и опускается в зависимости от уровня наполнения нефтью. Такая технология позволяет минимизировать испарение углеводородов и предотвратить выброс паров в атмосферу, что делает процесс эксплуатации оборудования и транспортировки сырья наиболее экологичным и безопасным. Аналогичные объекты в этом году введут в строй в Приморском крае. ВСТО-2 является одной из самых высокотехнологичных нефтетранспортных систем в России. Здесь были внедрены передовые разработки. Среди них такие программно-аппаратные комплексы, как единая система управления, система обнаружения утечек и контроля активности. Эти технологические решения позволяют автоматизировать производственный процесс и минимизировать энергозатраты при перекачке нефти.

"Транснефть - Дальний Восток" за время работы в ДФО направила 1,4 миллиарда рублей в благотворительные и социально значимые проекты

Используемые технологии постоянно совершенствуются, внедряются новейшие отечественные разработки. В мае текущего года впервые в Хабаровске на базе ООО "Транснефть - Дальний Восток" прошел финальный этап IV Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО "Транснефть". Молодые специалисты из разных регионов России, а также из Сербии и Казахстана представили собственные разработки, направленные на оптимизацию, повышение эффективности и качества производственных процессов на объектах компании.

Без ущерба природе

Особое внимание уделяется сохранению окружающей среды. В прошлом году специалисты "Транснефть - Дальний Восток" провели более 34 тысяч экологических исследований, в первом полугодии текущего - почти 16 тысяч. Не зафиксировано ни одного случая превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ на объектах мониторинга.

Кроме того, ежегодно проводятся мероприятия и акции по высадке зеленых насаждений, выпуску молоди рыб в реки Дальнего Востока. Еще одно направление экологической работы - защита птиц. Для сохранения и приумножения популяции аистов в Хабаровском крае создан заказник "Аистиный", а вдоль нефтепровода установлено 12 специальных опор для гнездования.

В этом году предприятие стало лауреатом конкурса "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" в номинации "Сохранение биоразнообразия". Конкурс проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Начало пути

В честь 15-летия компании в Хабаровске состоялось торжественное собрание, на котором отметили лучших работников. Им вручили региональные и корпоративные награды.

- Мы преодолели значимый рубеж - нашему предприятию исполнилось 15 лет. Да, это небольшой срок, еще самое начало пути, - сказал генеральный директор ООО "Транснефть - Дальний Восток" Виталий Степанов. - Впереди нас ждет очень много важных и амбициозных проектов. Мы продолжаем развивать инфраструктуру, строим резервуарные парки, резервные нитки подводных переходов, меняем роторы магистральных насосных агрегатов. Весь этот комплекс мероприятий позволяет успешно и эффективно выполнять поставленные задачи. Я благодарен всему коллективу за профессионализм, ответственное отношение к делу. Без этого добиться результата не получится.

В ходе торжественного мероприятия к присутствующим также обратился первый вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин: "Посредством нефтепровода ВСТО мы экспортируем лучший сорт российской нефти по наиболее востребованному направлению. И это очень важно для бюджета Российской Федерации. Наша роль как инфраструктурной компании - объединять страну. Делать это удается только благодаря тому, что все вы каждый день, приходя на работу, честно исполняете свой долг и обязанности. Вот за это всем вам, уважаемые коллеги, огромное спасибо!"

Прямая речь

Дмитрий Братыненко, вице-губернатор - заместитель председателя правительства ЕАО:

- Для Еврейской автономной области "Транснефть - Дальний Восток" - прежде всего надежный партнер, который играет значимую роль в развитии региона, вносит существенный вклад в бюджет области. Важно, что проекты, реализуемые компанией, - это не только бизнес. Большое внимание уделяется социальному аспекту, поддержке населения. Надеемся, что компания и в дальнейшем будет плодотворно работать совместно с правительством нашего региона.

Ирина Горбачева, заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре:

- "Транснефть - Дальний Восток" - это молодая компания, но она является одним из крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края: за прошлый год в бюджет региона перечислено более двух с половиной миллиардов рублей. На предприятии работают по-настоящему высококвалифицированные специалисты, знающие свое дело. Важно и то, что "Транснефть - Дальний Восток" участвует во многих социальных программах, создает рабочие места. Мы гордимся тем, что в нашем крае представлена столь крупная и высокотехнологичная компания.

Справка РГ

Общая протяженность нефтепроводов, которые обслуживает ООО "Транснефть - Дальний Восток", составляет 2341 километр. Промышленная инфраструктура расположена на территории четырех субъектов ДФО: Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев. В 2024 году численность коллектива предприятия составляет четыре тысячи человек.