Сбер не исключил остановку биржевых торгов юанем

Сбербанк допускает остановку биржевых торгов юанем, банк готов к реализации такого сценария, заявил журналистам старший руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов.

"Что касается сценария остановки торгов юанем на бирже, то мы его не исключаем. Санкции постоянно расширяются, возникают новые, новые реакции на них. При этом мы имеем определенный сценарий, как действовать в этом случае, и альтернативный план на такую ситуацию у нас есть", - сказал он.

По словам Скворцова, банк сможет предоставить клиентам различные опции, как можно работать с иностранной валютой при самом тяжелом сценарии.

Он также отметил, что ситуация с ликвидностью в юанях в России за последнее время ухудшилась, и перспектив для ее улучшения пока не наблюдается.