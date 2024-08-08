Новая компания Татьяны Бакальчук зарегистрировала около 100 новых доменов

Новая компания основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и предпринимателя Роберта Мирзояна «РБВ» зарегистрировала 87 доменов на фоне попытки Владислава Бакальчука оспорить передачу домена маркетплейса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что среди новых доменов очень много созвучных с основным. Например, wilberes.ru, wildeberris.ru, wallberis.ru, widberri.ru, vildberiss.ru, wolfberries.ru. Также был зарегистрирован русскоязычный домен вайлдберис.рф. Сейчас все они ведут на оригинальный сайт WB.

В июне Wildberries и Russ Outdoor объявили о планах по объединению с целью создания цифровой торговой платформы. В свою очередь супруг основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что рейдеры оградили его жену от общения с семьей. По его мнению, идет рейдерский захват, а ряд топ-менеджеров компании были уволены, что привело к уменьшению прибыли.

В ответ Татьяна пояснила, что никакого рейдерского захвата нет. Она пояснила, что разводится с мужем. 30 июля основательница маркетплейса подала иск о начале бракоразводного процесса.

Ранее СМИ сообщили, что Бакальчук намерен оспорить передачу доменов Wildberries новому «РВБ». По мнению его представителя, сделка была совершена с нарушениями, поскольку не была одобрена всеми участниками компании, а общего собрания учредителей для согласования не проводилось