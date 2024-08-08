"Райффайзен капитал" расформирует свои БПИФы

УК "Райффайзен капитал" закроет свои биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), сообщается на сайте компании. Расформирование БПИФов начнется в конце сентября.

Причиной закрытия продуктов является обновление линейки, пояснили в компании.

"В конце сентября паи БПИФов перестанут торговаться на бирже, и "Райффайзен капитал" начнет продавать все активы фондов. После этого в течение 2-6 месяцев владельцы паев получат рыночную стоимость своих паев на момент продажи. Деньги придут в валюте фонда, из них брокер удержит налог на доход", - говорится в сообщении.

Инвесторы, которые самостоятельно продадут паи до конца сентября, смогут быстрее получить деньги и инвестировать их в другие активы.

Если инвестирование в БПИФы производится через стратегии "Райффайзен капитала", то до конца сентября УК начнет заменять БПИФы, которые входят в стратегии доверительного управления (ДУ) и для индивидуальных инвестсчетов (ИИС), на другие активы. Таким образом, если у инвесторов стратегия ДУ или ИИС, от них никаких действий не требуется.

По итогам расформирования, БПИФ "Райффайзен - индекс Мосбиржи полной доходности 15" будет заменен на набор российских акций, похожий на набор акций в БПИФе. БПИФ "Райффайзен - золото" будет заменен на физическое золото, которое хранится в России и торгуется на бирже.

БПИФ "Райффайзен - высокодоходные облигации" во "Всепогодных" стратегиях будет заменен на государственные облигации с плавающим купоном (флоатеры). В других стратегиях замена произойдет на государственные облигации со сроком погашения до 3 лет или их комбинация с государственными облигациями с плавающим купоном

БПИФ "Райффайзен - еврооблигации" будет заменен на ПИФ "Долговые рынки развитых стран".