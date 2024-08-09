Бакальчук раскрыла стоимость Wildberries до объединения с Russ

Wildberries на момент объединения с оператором наружной рекламы Russ оценивался в $10 млрд (порядка 866 млрд рублей), рассказала основатель и гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Ее слова приводит РБК.

Стоимость бизнеса Russ, по оценкам аудиторов, до объединения составляла около 460–500 млрд рублей.

Wildberries завершил объединение с Russ в начале августа. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», остальные 35% у основного владельца Russ — ООО «Стинн». Цель объединения двух площадок заключается в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba.