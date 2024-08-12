Почта Банк прекратит выдачу ипотеки

Почта Банк с сентября прекращает выдачу ипотеки. 9 августа кредитная организация известила своих партнеров о завершении ипотечного кредитования, узнал «Коммерсант». До конца августа банк будет выдавать кредиты по уже одобренным заявкам.

Ипотечное направление в Почта Банке было запущено летом 2023 года. Сначала банк выдавал ипотеку на ИЖС по льготным программам, а в сентябре начал кредитовать покупку вторичного жилья. Кредитный портфель Почта Банка оценивается в 5,2 млрд рублей.

Главной причиной сворачивания ипотечного бизнеса стало изменение условий выдачи льготных кредитов на строительство дома, говорит главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко. Завершилась госпрограмма под 8%, где была распространена ипотека на ИЖС хозяйственным способом строительства, то есть без привлечения подрядчиков. Теперь же ИЖС осталось в рамках программы семейной ипотеки, но только через эскроу-счета. Изменилась и компенсация по ИЖС-программе, ранее «она была более комфортной, чем по новостройкам», но сейчас их уравняли, отмечает Гордейко. В условиях высоких ставок ипотека стала еще более низкомаржинальным продуктом, и заниматься ее могут кредитные организации с широкой линейкой продуктов и возможностью кросс-продаж, говорит эксперт. Почта Банк не является универсальным игроком, и продолжение выдач ипотеки потребовало бы от него длительных изменений в работе, затевать которые в преддверии объединения с ВТБ в 2026 году не имеет смысла, резюмирует Гордейко.