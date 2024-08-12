«Алмаз-Антей» получил акции двух новых структур

Росимущество внесло в качестве вклада РФ в уставный капитал АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" 184 050 акций АО "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения".

Об этом говорится в сообщении Росимущества, опубликованном в официальном канале ведомства.

"Также внесены 9 370 акций АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета". Процедура внесения акций велась в ходе реализации указов президента", - отмечается в сообщении Росимущества.

АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз- Антей" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - российская группа предприятий, разрабатывающая и выпускающая средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Штаб-квартира концерна находится в Москве. 100% акций компании находятся в собственности государства (в лице Росимущества).