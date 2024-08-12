В Молдавии заблокировали сайты ПАО "Промсвязьбанк"

Служба информации и безопасности Молдавии обязала интернет-провайдеров заблокировать сайты российского ПАО "Промсвязьбанк", который ежемесячно предоставляет финансовую помощь более чем 30 тыс. пенсионеров и бюджетников Гагаузии.

Об этом сообщил на своем сайте молдавский оператор Orange, предоставляющий услуги мобильной связи и интернета.

"Согласно уведомлению №. E/8151 от 08.08.2024, выданному Службой информации и безопасности Республики Молдова, Orange Молдова заблокировал доступ своих пользователей к следующим веб-страницам и IP-адресам Промсвязьбанка", - говорится в сообщении.

По данным корреспондента ТАСС, сайт Промсвязьбанка действительно сейчас не работает в Молдавии. В техническом сообщении от провайдера указывается, что нет подключения к серверу www.psbank.ru.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) пытаются отменить соглашение между руководством Гагаузии и Промсвязьбанком, благодаря которому более 30 тыс. пенсионеров и бюджетников ежемесячно получают финансовую помощь в 2 тыс. лей (около $115). Она объяснила эти действия Кишинева тем, что в Гагаузии внешняя помощь распределяется между нуждающимися, минуя карманы министров и без оплаты услуг посреднических компаний и выплаты гонораров всевозможным экспертам и аудиторам, как это происходит в Молдавии.

В прошлом году на выборах главы Гагаузии победила представитель партии "Шор" Евгения Гуцул, которая сообщила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии попытались объявить выборы незаконными, возбудили против Гуцул уголовные дела, однако солидарность с ней выразил парламент автономии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя, и она была утверждена в должности. Однако президент Молдавии Майя Санду отказалась подписать указ о ее назначении членом правительства, как это прописано в законе, а парламент Молдавии принял законы, урезающие финансирование автономии.