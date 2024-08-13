TradingView прекратила поддержку биржевых символов Мосбиржи

Платформа для трейдеров и инвесторов TradingView со вторника, 13 августа, прекратит поддержку официальных биржевых символов Московской биржи, соответствующее уведомление появилось на сайте площадки.

Вместо индекса Мосбиржи платформа транслирует котировки брокера “Алор”.

“Ваши рисунки, оповещения, ордера будут перенесены на новые ценные бумаги автоматически в течение нескольких дней”, –говорится в сообщении компании.

В первой половине июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ). Тогда управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов (OFAC) выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Однако в начале августа OFAC продлило срок лицензий до 12 октября.

Frank Media направили запрос в TradingView.