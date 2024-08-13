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TradingView с 13 августа прекращает поддержку биржевых символов Мосбиржи

Платформа для трейдеров и инвесторов TradingView со вторника, 13 августа, прекратит поддержку официальных биржевых символов Московской биржи, соответствующее уведомление появилось на сайте площадки.

TradingView прекратила поддержку биржевых символов Мосбиржи
© ТАСС

Вместо индекса Мосбиржи платформа транслирует котировки брокера “Алор”.

“Ваши рисунки, оповещения, ордера будут перенесены на новые ценные бумаги автоматически в течение нескольких дней”, –говорится в сообщении компании.

В первой половине июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ). Тогда управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов (OFAC) выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Однако в начале августа OFAC продлило срок лицензий до 12 октября.

Frank Media направили запрос в TradingView.

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Казначейство США
Московская биржа