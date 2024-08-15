Производители продуктов анонсировали повышение закупочных цен

В России производители продуктов питания уведомляют ритейлеров о повышении в августе-сентябре 2024 года закупочных цен на 5—40%.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается, в частности, подобные обращения направили производители кондитерских изделий, молочной продукции, хлеба, пивных напитков.

В статье говорится, что в торговых сетях пока проверяют обоснованность требований поставщиков.

Между тем эксперты утверждают, что в любом случае цены всех перечисленных товаров «на полке» не вырастут автоматически.