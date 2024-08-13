Ретейлеры отреагировали на предложение ФАС ограничить цены на технику

Ретейлеры DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" готовы поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по ограничению цен на некоторые модели техники, сообщили ТАСС представители компаний.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" поддерживает предложение ФАС России по фиксации цен на ряд пользующихся спросом моделей техники в преддверии нового учебного года. <...> В ближайшее время "М.Видео-Эльдорадо" подготовит перечень товарных позиций, цены на которые будут зафиксированы в течение месяца: с конца августа до конца сентября", - сообщили в ретейлере.

Представитель DNS также сообщил, что в 2024 году сеть планирует поддержать инициативу ФАС - компания готовит список товаров.

"Период планируется с даты согласования до 30 сентября с возможной пролонгацией", - сказали в сети.

В пресс-службе "Ситилинка" сообщили, что получили и ознакомились с предложением ФАС.