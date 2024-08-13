ЦБ аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс Банка»

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Америкэн Экспресс Банка. По величине активов кредитная организация занимала 300 место в банковской системе РФ.

Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство самой кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.

ЦБ добавляет, что в Америкэн Экспресс Банк будет назначен ликвидатор. Также отмечается, что кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.