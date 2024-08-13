Сбер помог реконструировать территорию исторического храма в Крыму

13 августа Храм Архангела Михаила в Алупке, возведенный в 1820 году, вновь открыл свои двери для прихожан после масштабной реставрации. В церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Республики Крым Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

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Сбер помог благоустроить прилегающую к храму территорию. В результате были обновлены фасады дома для служащих, реконструированы подпорные стены, выполнено озеленение территории, вымощены дорожки.

На территории церкви построен амфитеатр для проведения культурных мероприятий и парковка. Эти преобразования сделали храм не только духовным центром, но и важной туристической достопримечательностью Крыма. Сегодня храм Архангела Михаила, признанный памятником архитектуры и истории, охраняется государством как объект культурного наследия народов России.