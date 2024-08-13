Руководитель компании в Китае отказался от найма рожденных в год Собаки работников

Китайская компания запретила кандидатам, рожденным в год Собаки, отзываться на вакансии.

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Компания Sanxing Transportation из китайской провинции Гуандун запретила откликаться на открытые вакансии соискателям, родившимся в год Собаки. Руководитель компании, как и многие жители Китая, считает, что определенная комбинация знаков китайского календаря могут приносить удачу или несчастье. Как сообщает один из работников Sanxing Transportation, их босс родился в год Дракона, а согласно китайскому календарю, знаки Дракона и Собаки являются противоположными, соответственно, "плохо ладят".

Именно из-за взглядов руководителя компания разместила вакансию на должность офисного сотрудника с пометкой о запрете отклика на нее кандидатам, рожденным в год Собаки. Под этим знаком родились люди в 2006, 1994, 1982 и 1970 годах. Компания даже готова рассмотреть менее квалифицированного работника, главное – чтобы он не был рожден в год Собаки.

Пользователи китайских социальных сетей обвинили компанию в дискриминации и суеверности.

Однако, как заявляют юристы, предпочтения, основанные на знаках китайского календаря, хоть и являются дискриминацией, остаются абсолютно законными.