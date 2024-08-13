Компания KCG продала каналы «МУЗ-ТВ» и «Ю»

Холдинг Ивана Таврина Kismet Capital Group заключил договор с инвесторами о продаже им активов группы «МЕДИА1». Об этом пишет РИА Новости.

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В группу «МЕДИА1» входят телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Солнце» и региональный радиохолдинг «Выбери Радио».

«У Таврина есть планы после продажи медиаактивов — все средства планируется направить на создание собственного фонда поддержки технологического предпринимательства», — рассказал источник.

Среди инвесторов покупателей числится компания «Медиа-Телеком». Известно, что она занимается дистрибуцией телеканалов и контента.

До этого сообщалось, что владелец «Мультимедиа Холдинг» Виталий Богданов захотел продать свои активы, он уже ищет покупателя.

Холдинг владеет радиостанциями «Наше радио», Jazz FM и Rock FM, информагентством «НСН», а также рекламным агентством «Джем». Предполагается, что он желает продать активы из-за ухудшения перспектив бизнеса.