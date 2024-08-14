Apple пригрозила Patreon блокировкой за донаты блогерам в обход своей комиссии

Apple предупредила сервис для авторов Patreon о возможном удалении их iOS-приложения из магазина App Store, если платформа продолжит обходить оплату контента через внутреннюю систему покупок и отчисление 30% комиссионных.

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Patreon позволяет авторам продавать контент по подписке, а также отдельно платить за целевую единицу контента. Но Apple «поддерживает только одну модель выставления счетов — подписочную», — сообщил сервис.

Поэтому с ноября 2024 года у авторов, не имевших подписки, форма оплаты автоматически изменится на подписку. Также автоматически поднимутся цены, которые, впрочем, можно оставить прежними и оплачивать комиссию Apple самостоятельно.

Всё это коснётся только пользователей iOS-приложения Patreon. Авторы контента могут отложить переход на подписочную модель до ноября 2025 года, но потом всё равно останется только подписка.

При этом в Patreon сообщили, что комиссию будут взимать только с подписок, приобретённых с 4 ноября 2024 года и позже, и при каждом следующем обновлении. Однако «действующих подписчиков это не затронет», — сказано в сообщении сервиса.