В РФ начались проверки новых собственников активов ушедших компаний

Российские профильные ведомства начали массово интересоваться выполнением KPI (ключевые показатели эффективности) собственниками активов, которые были выкуплены у отказавшихся работать в стране иностранных компаний. Об этом со ссылкой на юридические компании пишет РБК.

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Старший M&A (слияния и поглощения) юрист ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко рассказал, что запросы пошли месяц назад. Глава регуляторной практики «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» Нато Цхакая уточнила, что речь идет о сделках, заключенных за весь период, то есть с 2022 по 2024 год.

Старший консультант корпоративной практики O2 Consulting Артем Синев добавил, что в отдельных случаях от новых собственников требуют документы, подтверждающие выполнение KPI. В свою очередь, советник адвокатского бюро Nordic Star Антон Борисюк предположил, что активность объясняется снижением объемов работ по одобрению новых сделок.

Выполнение KPI новыми собственниками или акционерами стало одним из условий, на основании которых подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России дает разрешение на приобретение актива у нерезидента. Год назад комиссия уточнила, что KPI предусматривает сохранение технологического потенциала, основного вида хозяйственной деятельности и рабочих мест, а также исполнение заключенных договоров.

По словам Борисюка, с точки зрения законодательства запросы носят полуофициальный характер, иногда они передаются устно, но игнорировать их не получится, поскольку ставятся конкретные сроки. Пока контролеры лояльны к собственникам, которые реагируют на такие запросы, иногда им даже помогают проработать отдельные вопросы.

Вместе с тем пока неясно, какова ответственность владельцев, которые сорвут KPI. В законодательстве меры не прописаны, поэтому на рынке гадают, что может стать наказанием. В том числе рассматриваются варианты штрафов, внешнего управления или даже изъятия актива, отмечет партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Михаил Мотрич. Впрочем, оснований предполагать, что именно выберут, пока нет.