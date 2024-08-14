Фридман подал в суд Гонконга иск к Люксембургу на $16 млрд

Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман инициировал арбитражный спор почти на $16 млрд с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC), пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующие документы. Собеседник газеты, знакомый с ходом процесса, подтвердил его подлинность.

Жалоба Михаила Фридмана в арбитраж связана с заморозкой его активов в разных странах, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании. Миллиардеру принадлежат прямые или бенефициарные пакеты таких люксембургских организаций, как Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings, CTF Holdings, ABH Holdings. Через них бизнесмен инвестировал, в том числе в российский Альфа-банк, Amsterdam Trade Bank, ритейлера X5 Group, телекоммуникационные компании Veon и Turkcell, фармацевтическую группу Emma Healthcare и дркгие компании.

Группа адвокатов банкира еще в феврале предложила властям Люксембурга начать переговоры о выплате компенсации за «экспроприированные» в рамках исполнения санкций ЕС активы. Всего Михаил Фридман требует с истца $15,8 млрд или 1,4 трлн рублей. Как ранее говорили источники «Ведомостей», в действительности стоимость заблокированных активов может отличаться от оценки бизнесмена: из-за санкций его люксембургским компаниям запрещено раскрывать свою финансовую информацию. Михаил Фридман также не может нанять экспертов-оценщиков из ЕС из-за ограничений.

В феврале «Ведомости» писали , что у правительства Люксембурга есть полгода на ответ, после чего миллиардер сможет передать спор на рассмотрение в комиссию ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) или в Стокгольмский арбитраж.

В поданном 13 августа запросе в арбитраж защита миллиардера связывает введение санкций ЕС против него исключительно с его гражданством РФ и успехом в бизнесе. По мнению адвокатов Михаила Фридмана, это является «серьезной несправедливостью» и нарушает международное право, поскольку санкции наложены ЕС вне рамок ООН. В результате банкир был лишен стоимости своих инвестиций, также пострадала его репутация, заключают адвокаты.

Михаил Фридман требует в этой связи возмещения морального ущерба, размер которого будет определен в дальнейшем. Защита предпринимателя отмечает, что даже если запретительные меры будут сняты, он не отзовет иск к Люксембургу, так как его активы были серьезно повреждены в результате их воздействия.

Этот иск — первый, который напрямую затрагивает базовую легитимность санкций как запретительного инструмента, замечает собеседник, знакомый с ходом процесса. До сих пор иски предъявлялись только для того, чтобы объявить конкретные меры против отдельных лиц необоснованными. Тем не менее, в позиции Фридмана могут быть и слабые места. Так, заморозку активов нельзя отнести к экспроприации, поскольку инвестор продолжает ими владеть, говорила ранее Кира Винокурова, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper.

Механизм выплаты полной компенсации за «экспроприированную» собственность предусмотрен инвестиционным договором 1989 года между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и Советским Союзом с другой. Он действует до сих пор с Россией как правоприемницей СССР. Согласно документу, капиталовложения инвесторов одной стороны на территории другой не могут быть экспроприированы и национализированы, за исключением случаев, когда такие меры применяются для защиты общественных интересов в законном порядке и не создают дискриминации. Кроме того, применяя такие меры, страна обязана возместить реальную стоимость изъятых капиталовложений.

Правительство Люксембурга и группа адвокатов Фридмана пока не ответили на запросы «Ведомостей».