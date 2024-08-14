Французская сеть Carrefour закрывает в Польше часть магазинов

Французская торговая сеть Carrefour закрывает в Польше часть своих магазинов и увольняет сотрудников. Об этом пишет интернет-портал InteriaBuziness.pl.

По этим данным, в 2023 году в Польше было закрыто 100 магазинов Carrefour и уволено 950 сотрудников. Еще 28 магазинов закрылись в первом квартале 2024 года. Всего же за последние два года в стране перестали существовать 142 магазина этой торговой сети.

В настоящее время в Польше действуют 813 магазинов Carrefour, торговая сеть обеспечивает работой чуть меньше 10 тыс. человек.

В конце июля крупнейший грузовой перевозчик Польши РКР Cargo проинформировал о планах сократить штат на 30%, уволив 4 142 сотрудника.

О предстоящих массовых сокращениях штата 29 июля сообщило крупнейшее угледобывающее предприятие Польши Polska Grupa Gornicza S.A.