В США задумали разделить Google

Министерство юстиции США может прибегнуть к разделу американской корпорации Google на фоне признания ее монополистом на рынке поисковых систем и интернет-рекламы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в этом случае из Google придется вывести подразделения, занимающиеся развитием операционной системы Android и браузера Chrome. В рамках «менее серьезных» мер монополиста могут принудить делиться большим объемом данных с конкурентами, а также продать используемую для размещения текстовых рекламных объявлений систему Google AdWords.

Соответствующие обсуждения активизировались после решения суда от 5 августа, по итогам которого Google заявила о намерении его обжаловать, в то время как председательствовавший на процессе Амит Мехта предписал сторонам приступить к планированию второй фазы дела, которая будет включать предложения правительства по восстановлению конкуренции.

Представленный план должен будет одобрить судья, а Google придется ему подчиниться, указывают журналисты, отмечая, что Google может стать крупнейшей с 80-х годов прошлого века распавшейся американской компанией.