«Магнит Маркет» начал открывать круглосуточные ПВЗ

Пресс-служба онлайн-платформы «Магнит Маркет» сообщила об открытии в магазинах сети круглосуточных пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Как отмечается, сегодня их насчитывается 170 единиц.

Многие ПВЗ начали работать в столице и Московской области, говорится в сообщении. Также подчеркивается, что они расположены в магазинах «Магнит», которые работают 24 часа. Круглосуточные пункты будут открывать во всех городах присутствия маркетплейса при наличии в них работающих 24 часа «Магнитов».

Сделать заказ на платформе можно в мобильном приложении магазина, на сайте или в приложении маркетплейса с бесплатной доставкой в ПВЗ на следующий день. ПВЗ уже начали функционировать в целом ряде городов. Среди лидеров по числу открытых пунктов - Уфа, Воронеж, Пермь, Казань и Липецк.

Ранее РБК сообщил, что регионы, возможно, наделят полномочиями самостоятельно устанавливать максимально допустимую рыночную долю торговых сетей на местном рынке. С соответствующей инициативой выступили представители Минпромторга в ходе совещания с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой (ФАС), писало издание.