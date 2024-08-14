Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

На фондовом рынке приостановлены торги с 16:18 среды, 14 августа, пишет пресс-служба Мосбиржи на официальном сайте площадки.

В пресс-службе пояснили, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

Напомним, что Мосбиржа в последние годы неоднократно останавливала торги по различным причинам.

Так, 13 сентября 2023 года это произошло в срочной секции, где торгуются производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы), и было связано со сбоем в работе торгово-клиринговой системы.

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По данным экспертов, тот сбой был крупнейшим за всю историю срочной секции. Из-за него площадка была вынуждена «откатить» сделки к последней точке резервного копирования, которое было сделано в 04:45 мск 13 сентября.

13 и 14 февраля 2024 года торги на фондовой секции Московской биржи приостанавливались подряд из-за сбоя в работе серверов.

По мнению участников рынка, кратковременные приостановки работы не влекут за собой серьезных последствий.