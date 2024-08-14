Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке

Решение о приостановке торгов на фондовом рынке Московской биржи было принято в среду, 4 августа, в связи с выявлением программной ошибки, пишет пресс-служба площадки на официальном сайте.

В компании уточнили, что в результате программной ошибки большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов. Программная ошибка, добавили в пресс-службе, заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа.

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Специалистам удалось устранить ошибку. Торги будут возобновлены в 17:30, система готова для снятия заявок и подключения участников, констатировали в Мосбирже.

Ранее экономист Максим Чирков сообщил, что сбои и приостановки на площадке время от времени случаются, но работа Мосбиржи восстанавливается через несколько часов, а нередко — и минут.