Сбер с начала года спас от мошенников более 180 млрд рублей клиентов

Сбер с начала 2024 года спас от мошенников более 180 млрд рублей средств клиентов, по итогам 2023 года эта сумма составила 300 млрд рублей.

Мошенники не снижают свою активность, заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе мероприятий к 10-летию "Мрии".

"С начала этого года мы сохранили от мошенников более 180 млрд рублей, принадлежащих нашим клиентам. По итогам 2023 года - 300 млрд. То есть мошенники не снижают свою активность", - сказал топ-менеджер.

Кузнецов также озвучил типичную схему работы мошенников, в результате которой пожилая пара из Москвы чуть не лишилась квартиры.

"Приведу характерную историю о преступниках, которые готовы "потрошить" жертву до конца, оставляя ее не только без денег и с долгами, но и без жилья. Недавно мошенники чуть не лишили пожилую семейную пару из Москвы квартиры стоимостью 25 млн рублей. Обман продолжался почти два месяца. Сначала злоумышленники опустошили счета этих людей в разных банках, потом убедили их взять кредиты и, наконец, продать квартиру", - рассказал он.

По словам Кузнецова, семейная пара в итоге разместила объявление о продаже квартиры, а поскольку цена была занижена, покупатель нашелся в тот же день.

"Полученные от продажи деньги пожилая пара по указанию мошенников должна была передать курьеру. К этому моменту близкий родственник жертв осознал, что происходит, и пытался отговорить супругов от продажи квартиры, но его не слушали. Он обратился в ближайший офис Сбера, зная, что пожилые люди пытались оформить кредит в нашем банке, но им заблокировали эту операцию. Сотрудник офиса передал информацию в подразделение Сбера, которое защищает средства клиентов. Специалисты Сбера незамедлительно проанализировали ситуацию", - добавил банкир.

В конечном итоге пара осознала, что их обманывают. Продажу квартиры остановили и людям удалось сохранить свое жилье, заключил Кузнецов.