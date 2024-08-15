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Сбер с начала года спас от мошенников более 180 млрд рублей клиентов

Сбер с начала 2024 года спас от мошенников более 180 млрд рублей средств клиентов, по итогам 2023 года эта сумма составила 300 млрд рублей.

Сбер с начала года спас от мошенников более 180 млрд рублей клиентов
© РИА Новости

Мошенники не снижают свою активность, заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе мероприятий к 10-летию "Мрии".

"С начала этого года мы сохранили от мошенников более 180 млрд рублей, принадлежащих нашим клиентам. По итогам 2023 года - 300 млрд. То есть мошенники не снижают свою активность", - сказал топ-менеджер.

Кузнецов также озвучил типичную схему работы мошенников, в результате которой пожилая пара из Москвы чуть не лишилась квартиры.

"Приведу характерную историю о преступниках, которые готовы "потрошить" жертву до конца, оставляя ее не только без денег и с долгами, но и без жилья. Недавно мошенники чуть не лишили пожилую семейную пару из Москвы квартиры стоимостью 25 млн рублей. Обман продолжался почти два месяца. Сначала злоумышленники опустошили счета этих людей в разных банках, потом убедили их взять кредиты и, наконец, продать квартиру", - рассказал он.

По словам Кузнецова, семейная пара в итоге разместила объявление о продаже квартиры, а поскольку цена была занижена, покупатель нашелся в тот же день.

"Полученные от продажи деньги пожилая пара по указанию мошенников должна была передать курьеру. К этому моменту близкий родственник жертв осознал, что происходит, и пытался отговорить супругов от продажи квартиры, но его не слушали. Он обратился в ближайший офис Сбера, зная, что пожилые люди пытались оформить кредит в нашем банке, но им заблокировали эту операцию. Сотрудник офиса передал информацию в подразделение Сбера, которое защищает средства клиентов. Специалисты Сбера незамедлительно проанализировали ситуацию", - добавил банкир.

В конечном итоге пара осознала, что их обманывают. Продажу квартиры остановили и людям удалось сохранить свое жилье, заключил Кузнецов.

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Станислав Кузнецов
Сбербанк России