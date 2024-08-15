Российские предприятия резко повысили зарплаты мигрантам

Если в начале 2024 года заработная плата мигрантов на производстве составляла около 105 тысяч рублей, то к лету она увеличилась почти до 150 тысяч рублей. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на «Мигрант Сервис».

© Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Уточняется, что оклады мигрантов, занимающих должность «производственный рабочий», выросли на 40 процентов.

По словам независимого эксперта в сфере миграции Вадима Коженова, предприятия испытывают острую потребность в сварщиках, бетонщиках, монолитчиках и арматурщиках. Если приезжий опытен, то он сразу же отправляется показать свои навыки. А если нет, то его могут обучать тем работам, для которых необязательна высокая квалификация.

При этом, как заметил Коженов, речь идет именно о законном трудоустройстве. Белых схем становится все больше.

«Конечно, работодатели с большим удовольствием наняли бы российских рабочих, так как с точки зрения оформления документов с ними проще. Но выбирать не приходится», — сказал он.

Ранее в Госдуме прозвучала инициатива повысить налог на доходы физических лиц для мигрантов, работающих по патенту, до 30 процентов. Ратующие за это парламентарии полагают, что две трети работающих в России мигрантов трудятся по патенту и все заработанные деньги отправляют на родину. Между тем доходы иностранцев, по мнению законодателей, должны работать на бюджет России.

Тем временем российские компании из-за рекордного дефицита кадров приступили к поиску сотрудников на африканском континенте. Например, в Кении, Зимбабве, Замбии и Алжире.