Apple решением о Patreon нажил себе врагов

Решение Apple ввести 30-процентный сбор со всех покупок в приложении Patreon с ноября 2024 года вызвало ответную реакцию со стороны так называемых «креаторов». Этот шаг, грозящий удалением Patreon из App Store в случае невыполнения требований, вызвал недовольство художников, которые полагаются на эту платформу для получения дохода.

Теперь Patreon стоит перед дилеммой: либо переложить плату на пользователей, подняв цены, либо взять расходы на себя, что нецелесообразно с финансовой точки зрения, пишут эксперты.

Apple закрыла возможность перехода на более старую версию iOS

Однако существует потенциальный выход из положения. Художники могут направить своих подписчиков на совершение транзакций на сайте Patreon, а не через приложение, что позволит избежать комиссии Apple. Этот подход отражает стратегии, используемые другими платформами, такими как Substack и Netflix, пишут СМИ.