Турецкие инвесторы претендуют на престижный актив в «Москва-Сити»

Турецкий девелопер Renaissance Development может достроить «Империю» в «Москва-Сити» Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Компания Renaissance Development, ранее входившая в турецкий холдинг Ronesans, рассматривает возможность покупки и достройки второй очереди башни «Империя» в деловом центре «Москва-Сити». Сделка может стать одной из крупнейших на рынке недвижимости за последние годы.

Потенциальный актив — офисно-апартаментный комплекс на 118,5 тыс. кв.м. Завершить его строительство планировалось еще в 2018 году, однако проект был заморожен. Сейчас на участке лишь подземный паркинг.

По оценкам экспертов, продавец может рассчитывать выручить за объект 13-15 млрд рублей без НДС. Цена будущих офисов составит 650-700 тыс. руб. за «квадрат».