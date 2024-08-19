«Магнит» запустит собственную франшизу

Ретейлер «Магнит» начнет развиваться по франшизе, рассказали РБК в самой компании. Прежде сеть открывала собственные магазины, но теперь компания ведет переговоры с возможными франчайзи. Первые партнерские магазины «Магнита» могут открыться уже осенью 2024 года.

В компании выбрали формат обратной франшизы с передачей прав на использование бизнес-модели и бренда ретейлера франчайзи. В отличие от стандартной франшизы, нет паушального взноса и роялти, но партнер инвестирует в строительство магазина, уточнили в компании.

Сумму инвестиций в открытие магазина оценили в 2,5 млн рублей. В сети утверждают, что к размеру помещений жесткие требования предъявлять не будут. Подходящая торговая площадь составляет от 50 до тысячи квадратных метров. Чтобы стать франчайзи, нужно быть долгосрочным арендатором или собственником торговой недвижимости. Ими могут стать независимые предприниматели и региональные ретейлеры, отметили в «Магните».

Франчайзи выступают в роли «агентов» по реализации товаров «Магнита», а также отвечают за операционное управление магазинами. Компания взамен выплачивает комиссию с продаж. Ретейлер будет давать франчайзи свою аналитику, участвовать в оценке эффективности локаций и финансовых показателей будущих магазинов, обеспечивать интеграцию с IT-системами, обучать формированию ассортиментной матрицы.

В ближайшие несколько лет сеть рассчитывает открыть более тысячи франчайзинговых магазинов, которые будут идентичны торговым точкам ретейлера в вопросах внешнего оформления, ценовой и маркетинговой политики, а также товарного предложения.

Ранее сообщалось, что в августе — сентябре российские производители продуктов массово поднимут цены на 5–40%. На ситуацию повлияли высокая инфляция, рост логистических расходов, повышение стоимости самого сырья и упаковки для него, а также высокие ставки по кредитам и увеличение трат на персонал.