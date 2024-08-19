Магазины «Леруа Мерлен» в России начали менять вывески

В пресс-службе компании «Леруа Мерлен» сообщили о смене вывески на первом гипермаркете «Леруа Мерлен», расположенном в подмосковных Мытищах, передают «Известия».

Новое название магазина - «Лемана ПРО», уточнили в фирме. Как ожидается, до конца текущего года обновят свыше 50 точек. Полный ребрендинг завершится в следующем году.

Процесс ребрендинга предполагает, помимо замены вывесок, смену униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Как отмечается, новый бренд «интегрируется во все коммуникационные и рекламные материалы».

Информация о планах компании сменить название на «Лемана ПРО» появилась в июне. Как сообщалось, перемены не отразятся на текущей деятельности сети, взаимоотношениях с партнерами, обслуживании клиентов и работе сотрудников.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что компания «Леруа Мерлен» сменила юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» на ООО «Ле Монлид» без изменения юрлица.