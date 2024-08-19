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Крупный банк Киргизии приостановил переводы через банки РФ

MBank (ОАО Коммерческий банк «Кыргызстан») принял решение о приостановке денежных переводов через банки России. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение кредитной организации.

Крупный банк Киргизии приостановил переводы через банки РФ
© РИА Новости

MBank является одним из крупнейших банков Киргизии. Согласно объявлению, денежные переводы через российские банки, в том числе Тинькофф и МТС, приостановлены в обоих направлениях с 16 августа.

«Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок», - написал банк.

Подчеркивается, что входящие переводы по рублевым реквизитам будут осуществляться через банки, которых не затрагивают санкции.

В середине июня сообщалось, что несколько банков Киргизии приняли решение о прекращении работы с системами денежных переводов. Уточняется, что с помощью систем можно было отправлять деньги из России в республику и в обратном направлении.

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