Польский Orlen заявил о готовности отказаться от российской нефти

Энергетический концерн Orlen готов полностью отказаться от использования российской нефти.

Об этом заявил агентству РАР глава концерна Ирениуш Фонфара.

"Группа Orlen хорошо подготовлена к полному отказу от российской нефти", - сказал он.

При этом Фонфара пояснил, что ключевым в вопросе отказа от российской нефти является строительство транзитной инфраструктуры в Чехии, где российское сырье до сих пор перерабатывается только на НПЗ в Литвинове, принадлежащем компании Orlen Unipetrol.

Глава Orlen добавил, что "на польских заводах [концерна] сырье с востока [уже] не используется".

По мнению Фонфара, полный отказ от использования российской нефти его концерном станет возможным после введения в строй трансальпийского нефтепровода TAL, соединяющего портовый город Триест на северо-востоке Италии с Ингольштадтом в ФРГ. Ежегодно в Триест прибывают около 400 танкеров с нефтью. Предполагается, что на территории Чехии будет построен нефтепровод IKL, который станет ответвлением от нефтепровода TAL.

Строительство ТAL должно быть завершено в 2025 году.