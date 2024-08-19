Магазинам SPAR в Москве грозит закрытие из-за тухлой продукции, Роспотребнадзор изъял в них 350 килограмм опасных товаров. Об этом сообщает Life.

Поводом к проверке Роспотребнадзором столичных магазинов SPAR стало расследование SHOT. В результате сотрудники ведомства изъяли из двух точек сети в Москве 350 килограммов опасной продукции. В частности, речь идет о тухлой курице и пицце с просроченными продуктами и почерневшими грибами.

На этом фоне Роспотребнадзор составил в отношении магазинов SPAR в Москве протоколы по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Компании грозят штрафы, а супермаркетам — закрытие на срок до 90 суток.