Муж Бакальчук подал документы на регистрацию нового товарного знака

Предприниматель Владислав Бакальчук сообщил о подаче документов на регистрацию знака «ВБ». Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

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Он назвал эти действия важным шагом, поскольку «эти буквы символизируют не просто бренд, а личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке».

«ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук», - отметил бизнесмен.

Бакальчук объяснил, зачем нужна регистрация товарного знака. Так, по его словам, она необходима для защиты ценного актива Wildberries. Речь идет о доменном имени wb.ru, добавил он.

Предприниматель выразил сожаление в связи с тем, что «ни Татьяна, ни ООО «РВБ» не отреагировали на досудебные претензии, отправленные им ранее из-за передачи доменных имен Wildberries в распоряжение “РВБ”». Также, по словам Бакальчук, регистрация товарного знака поможет ему защитить права на его строительный бизнес, который занимается строительством складов для Wildberries.

Ранее новая компания Татьяны Бакальчук и Роберта Мирзояна «РБВ» зарегистрировала 87 доменов на фоне попытки Владислава Бакальчука оспорить передачу домена маркетплейса.