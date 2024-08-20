Мосбиржа планирует оспорить санкции США

Группа «Московская биржа», куда входит одноименная торговая площадка, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ), планирует оспорить введенные в июне санкции США, рассказал представитель юридического консультанта группы — компании «Степ Форвард». Также планируется обратиться в OFAC для получения разъяснения применения генеральных лицензий при разблокировке активов.

Мосбиржа, НКЦ и НРД попали под санкции США и Великобраитнаии в июне 2024 года. До этого под санкциями ЕС был НРД (с 2022 года). OFAC также выдало лицензию на сворачивание операций с этими компаниями на срок до 13 августа, в начале августа она была продлена до 12 октября. Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) британского Минфина выдало лицензию для разблокировки активов, структурированных через НРД, которая действует также до 12 октября.

Согласно презентации представителя юридического консультанта Клуба защиты прав инвесторов — компании Delcredere — Казначейство Бельгии и Министерство финансов Люксембурга не применяют санкции США и Великобритании при вынесении решений о разблокировке активов, замороженных на счетах НРД.

«В то же время на этапе исполнения полученной лицензии Euroclear/Clearstream могут затребовать лицензии США или Великобритании, если активы имеют связь с соответствующей юрисдикцией (по эмитенту или по валюте)», — отмечается в презентации.

Действующая до 12 октября лицензия OFAC потенциально дозволяет разблокировать активы, размещенные на счетах НКЦ в JP Morgan Chase и BNY Mellon, которые является банками-корреспондентами НКЦ для расчетов в долларах США. Однако американские контрагенты НКЦ озвучили свою позицию, что этой лицензией смогут воспользоваться только американские лица, но не российские, отмечают юристы.

В ноябре 2023 года под санкции США попала другая биржа – СПБ биржа. Она также находится в процессе оспаривания американских санкций.