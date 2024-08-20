В Wildberries прокомментировали планы Бакальчука зарегистрировать знак «ВБ»

В пресс-службе Wildberries прокомментировали RT информацию о том, что Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака «ВБ».

«О планах Владислава Бакальчука зарегистрировать товарный знак стало известно от СМИ. Инициалы В.С. Бакальчука не имеют никакого отношения к названию «Вайлдберриз» либо производным от него. Вопросы юридических последствий — в компетенции юристов, специализирующихся в этой области законодательства», — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака «ВБ».